Gaeta.it - Un aneddoto affascinante dietro la nascita del nome della Democrazia Cristiana

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto delle celebrazioni che segnano l’ottantesimo anniversarioe il settantesimo dalla scomparsa di Alcide De Gasperi, emerge uncurioso che lega la storia del partito a un incidente stradale. Maurizio Eufemi, ex senatore e assistente di De Gasperi tra il 1979 e il 1983, racconta come la scelta del” per il partito fosse avvenuta in modo inaspettato, svelando un frammento intrigantestoria politica italiana. Ladel” e il contesto dell’epoca Negli anni che seguirono la Seconda Guerra Mondiale, lacercava di stabilire un’identità solida e riconoscibile. Tuttavia, all’epoca le figure di spicco del partito, tra cui Fanfani, Lazzati, La Pira e Dossetti, si riunivano per discutere la scelta del