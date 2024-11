PALINSESTI Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 10 al 16 NOVEMBRE 2024 Rai1 D: Purché Finisca Bene: Tutto a Posto 1°Tv L: L’AMICA GENIALE 4 (1/5) new M: Don Matteo 14 (5/10) 1°Tv M: Tutti i Sogni Ancora in Volo (2/2) R G: Belgio-Italia (Nations League) V: The VOICE KIDS (1/6) new S: Ballando Con Le Stelle (8/12) Canale 5 D: La Rosa della Vendetta 1°Tv L: Grande Fratello/La Talpa (da definire) M: Grande Fratello/La Talpa (da definire) M: Io Canto Generation (6/6) G: Endless Love 1°Tv V: Il PATRIARCA 2 (1/6) new S: Tu Sì Que Vales (9/9) Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioni L’11/11, ore 14:10 – Segreti di Famiglia (Riassunto) Dal 12/11, ore 14:10 – Segreti di Famiglia 1°Tv Rai2 D: Tennis ATP FINALS (21:00) L: Boss in Incognito R M: Tennis ATP FINALS (21:00) M: Stucky + The Bad Guy (3/6) 1°Tv G: Delitti in Famiglia V: NCIS + NCIS Hawai’i fine S: da ... Bubinoblog - PALINSESTI 10-16 NOVEMBRE 2024: L’AMICA GENIALE, THE VOICE KIDS VS IL PATRIARCA, ATP FINALS Leggi tutto su Bubinoblog ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bubinoblog:Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 10 al 16Rai1 D: Purché Finisca Bene: Tutto a Posto 1°Tv L:4 (1/5) new M: Don Matteo 14 (5/10) 1°Tv M: Tutti i Sogni Ancora in Volo (2/2) R G: Belgio-Italia (Nations League) V: The(1/6) new S: Ballando Con Le Stelle (8/12) Canale 5 D: La Rosa della Vendetta 1°Tv L: Grande Fratello/La Talpa (da definire) M: Grande Fratello/La Talpa (da definire) M: Io Canto Generation (6/6) G: Endless Love 1°Tv V: Il2 (1/6) new S: Tu Sì Que Vales (9/9) Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioni L’11/11, ore 14:10 – Segreti di Famiglia (Riassunto) Dal 12/11, ore 14:10 – Segreti di Famiglia 1°Tv Rai2 D: Tennis ATP(21:00) L: Boss in Incognito R M: Tennis ATP(21:00) M: Stucky + The Bad Guy (3/6) 1°Tv G: Delitti in Famiglia V: NCIS + NCIS Hawai’i fine S: da ...

