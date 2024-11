Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus, giro a vuoto. Ko a Castel San Pietro

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: In una serata in cui sono stati gli errori a farla da padroni, nel campionato di basket di serie B femminile, la Fse ProgettiCesena ha ceduto il passo alle padrone di casa diSancon un punteggio (50-41) che dice tutto sull’andamento di una gara decisamtne asfittica in termini di percentuali realizzative. La partita. Si comincia sui binari dell’equilibrio con la MagikaSancomunque sempre avanti nel punteggio e lache rimane a stretto contatto fino al 7-6 quando un fallo commesso e una palla persa malamente a metà campo regalano alle emiliane il primo break (14-6 al 7’). Il periodo si conclude con Cesena che prova a rientrare, non riuscendo tuttavia a contenere le padrone di casa, che allungano sul 18-10 di fine primo quarto.