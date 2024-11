Nelle Fp1 del GP Brasile brilla Norris, Ferrari dietro le quinte: Verstappen in ritardo e penalizzato - Buona prestazione di Lando Norris su McLaren nell'unica sessione di libere a Interlagos. Ferrari lente e indecifrabili, lontane dai primi. Secondo Russel, terzo un sorprendente Beraman. Verstappen in difficoltà , dovrà scontare la penalizzazione nel GP di domenica con -5 posizioni in griglia. Fanpage.it - Nelle Fp1 del GP Brasile brilla Norris, Ferrari dietro le quinte: Verstappen in ritardo e penalizzato Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- Buona prestazione di Landosu McLaren nell'unica sessione di libere a Interlagos.lente e indecifrabili, lontane dai primi. Secondo Russel, terzo un sorprendente Beraman.in difficoltà , dovrà scontare la penalizzazione nel GP di domenica con -5 posizioni in griglia.

Nelle Fp1 del GP Brasile brilla Norris, Ferrari dietro le quinte: Verstappen in ritardo e penalizzato

Buona prestazione di Lando Norris su McLaren nell’unica sessione di libere a Interlagos. Ferrari lente e indecifrabili, lontane dai primi. Secondo Russel, terzo un sorprendente Beraman. Verstappen in ...

F1, GP Brasile 2024: risultati e classifica FP1. Norris il più veloce, Ferrari non brilla e Verstappen si nasconde

Lando Norris piazza il colpo all'ultimo tentativo utile e firma il miglior tempo assoluto nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del ...

Gp Brasile 2024, risultati Fp1 – McLaren guida un turno di difficile lettura. Ferrari lavora sulla Sprint Race

Gp Brasile 2024, risultati Fp1 - È l'ultima delle tre gare americane in rapida successione. A Interlagos ritorna la Sprint ...

F1 | GP Brasile, Libere 1: Russell precede Verstappen [RISULTATI]

Risultati FP1 Brasile - E' di Lando Norris il miglior tempo registrato nel primo e unico turno di prove libere per questo weekend a Interlagos. Il pilota della McLaren, ha siglato il best lap della se ...