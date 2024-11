Secoloditalia.it - L’intervista. Zaffini: “La sinistra? Sbraita e basta: modello Schlein. Ecco perché l’Umbria resta salda a destra”

Leggi tutto su Secoloditalia.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Secoloditalia.it: A pochi giorni dalle elezioni regionali in Umbria, il centrosi prepara a consolidare la propria posizione, mentre il cosiddetto “campo largo” affronta l’ennesima fase di caos. Abbiamo intervistato il senatore Franco, storico esponente di Fratelli d’Italia e presidente della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato. Umbro di nascita,offre uno sguardo attento in vista del voto di domenica 17 e lunedì 18 novembre. Senatore, il centro, dopo la sconfitta in Liguria, sembra essere in grande affanno anche in Umbria. Cosa è cambiato rispetto al passato? «Il centrosta raccogliendo i frutti di anni di politiche contraddittorie e divisioni interne.