hockey tra Ambrì Piotta e Lugano lo scorso 11 ottobre 2024, e al lancio di un oggetto pirotecnico avvenuto presso la Gottardo Arena di Ambrì, le autorità svizzere hanno arrestato un 27enne cittadino italiano residente nel Luganese Quicomo.it - Disordini alla partita di hockey del Lugano: arrestato un italiano Leggi tutto su Quicomo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quicomo.it: In relazione agli scontri che hanno seguito l’incontro ditra Ambrì Piotta elo scorso 11 ottobre 2024, e al lancio di un oggetto pirotecnico avvenuto presso la Gottardo Arena di Ambrì, le autorità svizzere hannoun 27enne cittadinoresidente nel Luganese

Hockey, disordini dopo Ambrì-Lugano. Arrestato 27enne

Disordini dopo l’incontro di hockey Ambrì Piotta – Lugano lo scorso 11 ottobre quando era stato lanciato un razzo. Il ...

Disordini post-derby, in manette un 27enne del Luganese

Avrebbe lanciato un oggetto pirotecnico contro un camion RSI dopo la partita Ambrì-Lugano dell’11 ottobre alla Gottardo Arena - Tra le accuse: esplosione, tentato omicidio intenzionale e tentate lesio ...

Disordini a margine dell'incontro di hockey Ambrì Piotta - Lugano, Rsi valuterà le azioni da intraprendere

Poco prima delle 23, un oggetto pirotecnico proveniente dal settore ospiti è esploso in direzione di un veicolo pesante adibito alla ... gravi disordini al termine della partita di hockey tra ...

Disordini tra tifosi: Petardi e tensioni nella partita Ambrì-Lugano

Grazie alla tempestiva presenza di personale medico addestrato ... avviando un’inchiesta approfondita sui disordini avvenuti durante la partita di hockey tra Ambrì Piotta e Lugano. Gli agenti della ...