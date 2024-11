“Da qui esco solo morto”: barricato in casa a Monterenzio. Area blindata (Di venerdì 1 novembre 2024) Monterenzio (Bologna), 1 novembre 2024 - Ore di tensione a Monterenzio, dove un uomo, straniero sulla ventina, si è barricato in casa in frazione Bisano. L’Area è blindata dalle forze dell’ordine per la sicurezza di tutti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato sottoposto a un divieto di avvicinamento ai familiari per il reato di maltrattamento in famiglia e stalking. A seguito della violazione del divieto di avvicinamento per il giovane è stato disposto, nei giorni scorsi, un aggravamento della misura cautelare con il trasferimento in carcere. Quando, qualche ora fa, i militari di Monterenzio si sono recati presso la sua abitazione per notificargli l’aggravamento della misura e portarlo in carcere l’uomo si è barricato in casa. “Da qui esco solo morto” starebbe urlando alle forze dell’ordine dalle finestre di casa. Ilrestodelcarlino.it - “Da qui esco solo morto”: barricato in casa a Monterenzio. Area blindata Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 1 novembre 2024)(Bologna), 1 novembre 2024 - Ore di tensione a, dove un uomo, straniero sulla ventina, si èinin frazione Bisano. L’dalle forze dell’ordine per la sicurezza di tutti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato sottoposto a un divieto di avvicinamento ai familiari per il reato di maltrattamento in famiglia e stalking. A seguito della violazione del divieto di avvicinamento per il giovane è stato disposto, nei giorni scorsi, un aggravamento della misura cautelare con il trasferimento in carcere. Quando, qualche ora fa, i militari disi sono recati presso la sua abitazione per notificargli l’aggravamento della misura e portarlo in carcere l’uomo si èin. “Da qui” starebbe urlando alle forze dell’ordine dalle finestre di

