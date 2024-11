Ilrestodelcarlino.it - Acli, l’ingegner Branchetti eletto nuovo presidente provinciale

"Il coraggio della pace" è stato il tema trainante del 32° congresso delle ACLI di Forlì-Cesena svoltosi nella suggestiva cornice della Rocca delle Caminate. Al termine, Samuele Branchetti, ingegnere e ricercatore di 43 anni, è stato nominato presidente per il prossimo quadriennio. Proveniente dal circolo ACLI 'Il Ponte' di Meldola, Branchetti è sposato, padre di tre figli, e ha alle spalle una lunga esperienza nell'impegno civico. "È importante che ciascuno di noi metta a disposizione un po' del proprio tempo per dedicarsi agli altri, in modo volontario e gratuito – sottolinea il presidente–. La nostra priorità di azione è quella di mantenere e valorizzare tutto quello che di positivo è stato fatto nel tempo dalle ACLI, come il Patronato, il Centro di Assistenza Fiscale e l'ente di formazione professionale, Enaip.