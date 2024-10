Viaggio nel quartier generale della campagna di Kamala Harris a Erie, Pennsylvania (Di giovedì 31 ottobre 2024) da Erie, Pennsylvania C’è un mondo giovane dietro la campagna di Kamala Harris. Il passaggio di consegne con Joe Biden ha dato così tanto slancio che in alcuni casi i volontari sono stati respinti perché troppo numerosi. «Harris ci ha dato tanto entusiasmo, da quando è in corsa mi sono data da fare» La maggior parte degli attivisti che si dedicano alla campagna è donna. Anche nel quartier generale dei democratici nella città di Erie, in Pennsylvania. Qui Julia è arrivata dal Massachusetts per dare una mano. Come lei hanno fatto centinaia di volontarie e volontari nelle ultime settimane. «Harris ci ha dato tanto entusiasmo, da quando ha preso in mano la corsa mi sono data da fare», racconta a L43 Julia con indosso il capellino mimetico di Tim Walz. Con lei c’è un’amica, Maddie, che arriva addirittura dall’Indiana. «Sono arrivata il giorno del rally di Kamala qui a Erie. Lettera43.it - Viaggio nel quartier generale della campagna di Kamala Harris a Erie, Pennsylvania Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) daC’è un mondo giovane dietro ladi. Il passaggio di consegne con Joe Biden ha dato così tanto slancio che in alcuni casi i volontari sono stati respinti perché troppo numerosi. «ci ha dato tanto entusiasmo, da quando è in corsa mi sono data da fare» La maggior parte degli attivisti che si dedicano allaè donna. Anche neldei democratici nella città di, in. Qui Julia è arrivata dal Massachusetts per dare una mano. Come lei hanno fatto centinaia di volontarie e volontari nelle ultime settimane. «ci ha dato tanto entusiasmo, da quando ha preso in mano la corsa mi sono data da fare», racconta a L43 Julia con indosso il capellino mimetico di Tim Walz. Con lei c’è un’amica, Maddie, che arriva addirittura dall’Indiana. «Sono arrivata il giorno del rally diqui a

