TS – la Fiorentina batte il Genoa

(Di giovedì 31 ottobre 2024) 2024-10-31 22:29:19 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: È laad aggiudicarsi il match contro ilvalido per la 10ª giornata di campionato. Un successo rimediato nonostante il pressing sostenuto degli uomini di Gilardino, e che consente alla Viola di superare la Juve in classifica e di salire al 3º posto, agganciando inoltre l’Atalanta a quota 19 punti con differenza reti pari a 12. La prossima giornata, la formazione di Palladino sarà ospite del Toro nell’incontro in programma il 3 novembre. Poi sarà di nuovo Conference League con la trasferta di Cipro contro l’Apoel. I grifoni rientrano invece da ultimi in classifica, con 6 punti e un bilancio di 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Il 4 novembre, Miretti e compagni scenderanno in campo al Tardini contro il Parma.