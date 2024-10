R.E.M, un nuovo lyric video di “Believe” per incoraggiare gli americani a votare (Di giovedì 31 ottobre 2024) R.E.M: sul canale Youtube della band è apparso un nuovo lyric video della loro hit del 1986, Believe come parte della loro campagna volta ad incoraggiare gli americani al voto, per eleggere il prossimo Presidente degli Stati Uniti. Da sempre Stipe e soci hanno dato la loro opinione sull’importanza di partecipare alle elezioni. Nel 2016 il frontman insieme a Mike Mills hanno parlato della paura della presidenza di Trump durante una sessione di domande e risposte al London Borderline, aggiungendo che speravano che la sua elezione avrebbe stimolato gli elettori americani disillusi. Tre anni dopo, la band ha risposto all’uso da parte di Trump della loro Everybody’s Hurts con un meme, nel quale è posizionato il suo discorso sullo Stato dell’Unione contro i politici di basso profilo, inclusi Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders. R.E. Metropolitanmagazine.it - R.E.M, un nuovo lyric video di “Believe” per incoraggiare gli americani a votare Leggi tutto 📰 Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) R.E.M: sul canale Youtube della band è apparso undella loro hit del 1986,come parte della loro campagna volta adglial voto, per eleggere il prossimo Presidente degli Stati Uniti. Da sempre Stipe e soci hanno dato la loro opinione sull’importanza di partecipare alle elezioni. Nel 2016 il frontman insieme a Mike Mills hanno parlato della paura della presidenza di Trump durante una sessione di domande e risposte al London Borderline, aggiungendo che speravano che la sua elezione avrebbe stimolato gli elettoridisillusi. Tre anni dopo, la band ha risposto all’uso da parte di Trump della loro Everybody’s Hurts con un meme, nel quale è posizionato il suo discorso sullo Stato dell’Unione contro i politici di basso profilo, inclusi Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders. R.E.

