News.robadadonne.it - Perché “Luce”, la mascotte del Giubileo, ha a che fare con i giochi per adulti

Leggi tutto 📰 News.robadadonne.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La nuovaufficiale del2025, chiamata, è stata svelata il 28 ottobre dal monsignor Rino Fisichella, proprefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, che si occupa delle attività promozionali per l’Anno Santo. Come descritto su Vatican News,è una “bambina pellegrina” disegnata in stile manga, una scelta che strizza l’occhio al pubblico asiatico, dove le vocazioni sono ancora relativamente diffuse. Il progetto grafico è stato affidato a Simone Legno, designer romano noto per aver creato laItalia per il Padiglione italiano all’Expo di Osaka 2025.si presenta come una giovane pellegrina con occhi grandi e vivaci, in cui si riflette una conchiglia simbolo di perseveranza nella fede.