Omicidio di Costa Volpino, domenica pomeriggio i funerali di Sara

(Di giovedì 31 ottobre 2024)nno celebrati, alle 15, nella parrocchiale di, idiCentelleghe, la ragazza 18enne uccisa nella notte tra venerdì e sabato nella sua abitazione ada Jashandeep Badhan, giovane 19enne, di origini indiane e suo vicino di casa. Un paese intero in lutto, lo stesso che nella serata di mercoledì 30 ottobre, ha scelto di ricordarla con una fiaccolata, alla quale hanno partecipato in migliaia, si appresta così a dare l’ultimo saluto alla ragazza brutalmente strappata alla vita. La camera ardente sarà allestita già a partire dalla giornata di domani, 1° novembre, nell’auditorium del paese, in via Nazionale 155, dove la 18enne viveva: una scelta voluta per consentire ai tanti, tantissimi che decideranno di portare un fiore o anche solo un saluto, l’estremo, a