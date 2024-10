Nicole Kidman ricorda la madre Janelle Ann: «È stata la mia bussola in tutto ciò che ho fatto» (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'attrice ha parlato per la prima volta della morte della madre, scomparsa lo scorso settembre a 84 anni, ricordando quando sia stata fondamentale nella sua vita. Già in passato aveva insistito su come, senza di lei, la sua carriera non sarebbe stata la stessa Vanityfair.it - Nicole Kidman ricorda la madre Janelle Ann: «È stata la mia bussola in tutto ciò che ho fatto» Leggi tutto 📰 Vanityfair.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'attrice ha parlato per la prima volta della morte della, scomparsa lo scorso settembre a 84 anni,ndo quando siafondamentale nella sua vita. Già in passato aveva insistito su come, senza di lei, la sua carriera non sarebbela stessa

Nicole Kidman ricorda la madre Janelle Ann: «È stata la mia bussola in tutto ciò che ho fatto»

L'attrice ha parlato per la prima volta della morte della madre, scomparsa lo scorso settembre a 84 anni, ricordando quando sia stata fondamentale nella sua vita. Già in passato aveva insistito su com ...

Mostra del Cinema di Venezia, Nicole Kidman scappa: sua madre è morta. «Il mio cuore è a pezzi»

Mostra del Cinema di Venezia, Nicole Kidman scappa ... all'evento di chiusura a causa della scomparsa della madre Janelle Ann Kidman ...

Venezia, lutto per Nicole Kidman: assente alla premiazione per la morte della madre

In un messaggio sentito, Nicole ha dedicato il premio alla memoria di sua madre, dichiarando: "Mi ha plasmata, mi ha guidata e mi ha resa ciò che sono". Venezia 81, Leone d’oro per “La stanza ...

È morta la madre di Nicole Kidman, l'attrice non ritira la Coppa Volpi a Venezia 81: "Ho il cuore a pezzi"

Poco dopo il suo arrivo a Venezia, Nicole Kidman ha appreso della morte della madre. L’attrice era arrivata alla laguna per ritirare la Coppa Volpi, conquistata per la sua interpretazione nel ...