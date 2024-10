Mister Movie | Maika Monroe Torna con Brides, un Nuovo Horror da Chloe Okuno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Scopri tutti i dettagli su “Brides”, il Nuovo progetto di Maika Monroe, in collaborazione con la regista Chloe Okuno, che promette di rivoluzionare il genere Horror con un tocco unico. Dopo Longlegs per Maika Monroe c’è l’Horror Brides Maika Monroe, già nota per il suo talento nell’Horror, continua a ricevere nuove offerte dopo il successo del suo ultimo film, Longlegs. L’attrice è stata scritturata per Brides, un film Horror che la vedrà nuovamente collaborare con la regista Chloe Okuno, conosciuta per il suo lavoro in V/H/S/94. Questo Nuovo progetto segue il thriller psicologico Watcher del 2022, in cui la coppia ha già lavorato insieme. Gli appassionati sono entusiasti di scoprire quale sarà il prossimo capitolo della loro collaborazione. Mistermovie.it - Mister Movie | Maika Monroe Torna con Brides, un Nuovo Horror da Chloe Okuno Leggi tutto 📰 Mistermovie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Scopri tutti i dettagli su “”, ilprogetto di, in collaborazione con la regista, che promette di rivoluzionare il generecon un tocco unico. Dopo Longlegs perc’è l’, già nota per il suo talento nell’, continua a ricevere nuove offerte dopo il successo del suo ultimo film, Longlegs. L’attrice è stata scritturata per, un filmche la vedrà nuovamente collaborare con la regista, conosciuta per il suo lavoro in V/H/S/94. Questoprogetto segue il thriller psicologico Watcher del 2022, in cui la coppia ha già lavorato insieme. Gli appassionati sono entusiasti di scoprire quale sarà il prossimo capitolo della loro collaborazione.

