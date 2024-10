Il video di come è iniziata l’alluvione a Valencia: “L’acqua avanzava ma nessuna allerta” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il video è stato registrato la sera di martedì a Paiporta, cittadina considerata l'epicentro della catastrofica alluvione di Valencia. Nel filmato si vede la sorpresa dei presenti che ancora circolano a piedi e la fuga repentina anche di una pattuglia della polizia, costretta a scappare mentre la volante è già quasi per metà sommersa. Fanpage.it - Il video di come è iniziata l’alluvione a Valencia: “L’acqua avanzava ma nessuna allerta” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilè stato registrato la sera di martedì a Paiporta, cittadina considerata l'epicentro della catastrofica alluvione di. Nel filmato si vede la sorpresa dei presenti che ancora circolano a piedi e la fuga repentina anche di una pattuglia della polizia, costretta a scappare mentre la volante è già quasi per metà sommersa.

Libano, iniziata l'operazione di terra: le truppe israeliane attraversano il confine

(repubblica.it)

E' iniziata nella notte l’incursione di terra del Libano meridionale da parte delle forze militari israeliane, accompagnata da bombardamenti su villaggi della regione.

Milano, minaccia la ex di diffondere i suoi video intimi e la pedina sotto casa e al lavoro: arrestato stalker 34enne

(milano.corriere.it)

Una delle ultime aggressioni a ottobre in viale Toscana: una passante ha sentito le urla della ragazza e ha allertato la polizia locale ...

Cronaca Maltempo in Piemonte, esonda il fiume Orba: video

(3bmeteo.com)

Chiusa la strada provinciale 155 a Capriate d'Orba, tra l'inizio del centro e il ponte sulla SP185, per l'esondazione del fiume Orba. Nelle immagini le acque del fiume fuoriuscite nel campo adiacente ...

Vera Slepoj, iniziata l'autopsia sul corpo della psicologa: l'ipotesi di un'embolia dopo l'intervento chirurgico al ginocchio. Venerdì i funerali

(msn.com)

Sarà l'autopsia a fare luce sulla morte di Vera Slepoj, la psicologa e personaggio pubblico 70enne trovata morta dalla domestica sul divano di casa il 21 giugno scorso. Oggi è stato conferito ...