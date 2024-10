Furto al canile Valbasca. Rubate le offerte per i medicinali di Fido (Di giovedì 31 ottobre 2024) Incursione dei ladri al parco canile della Valbasca, da cui sono spariti un pc e duemila euro. Il Furto è stato commesso nella notte tra martedì e ieri, forzando la porta di ingresso in legno dell’ufficio. A rendere pubblico quanto accaduto è il presidente di Enpa Como che gestisce il canile, Marco Marelli: "Stamattina – dice - al parco canile Valbasca abbiamo trovato una brutta sorpresa. Nottetempo qualche essere bipede che evito di aggettivare ha distrutto una porta di ingresso della casetta e ha sfondato la porta dell’ufficio. È stato rubato un computer e i fondi raccolti in un mese di sacrifici dai volontari con caldarroste, mercatino, calendari, donazioni e risparmi. Rubare a dei cani di un canile soldi che erano solo per le loro cure, è da vermi". La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Albate, che hanno fatto un sopralluogo e avviato le indagini. Pa.Pi. Ilgiorno.it - Furto al canile Valbasca. Rubate le offerte per i medicinali di Fido Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Incursione dei ladri al parcodella, da cui sono spariti un pc e duemila euro. Ilè stato commesso nella notte tra martedì e ieri, forzando la porta di ingresso in legno dell’ufficio. A rendere pubblico quanto accaduto è il presidente di Enpa Como che gestisce il, Marco Marelli: "Stamattina – dice - al parcoabbiamo trovato una brutta sorpresa. Nottetempo qualche essere bipede che evito di aggettivare ha distrutto una porta di ingresso della casetta e ha sfondato la porta dell’ufficio. È stato rubato un computer e i fondi raccolti in un mese di sacrifici dai volontari con caldarroste, mercatino, calendari, donazioni e risparmi. Rubare a dei cani di unsoldi che erano solo per le loro cure, è da vermi". La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Albate, che hanno fatto un sopralluogo e avviato le indagini. Pa.Pi.

Incursione notturna al parco canile Valbasca: rubati pc e duemila euro destinati alle cure dei cani. Denuncia ai carabinieri e avviate le indagini.

