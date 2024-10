Donald Trump alla guida di un camion della spazzatura: “In onore di Kamala Harris e Joe Biden”. Ecco perché lo ha fatto (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Come vi sembra il mio camion della spazzatura? Questo camion è in onore di Kamala Harris e Joe Biden“. Da vero showman, Donald Trump ha sfruttato il passo falso di Joe Biden sui “fan di Trump spazzatura” facendosi immortalare nella cabina di un camion delle immondizie “Make Amerika Great Again” che lo aspettava in un aeroporto nel Wisconsin e rispondendo alle domande dei giornalisti. La polemica è iniziata nel fine settimana quando al comizio di Trump al Madison Square Garden un comico ha definito Porto Rico “un’isola di spazzatura”, mettendo sulla difensiva la campagna repubblicana.” L'articolo Donald Trump alla guida di un camion della spazzatura: “In onore di Kamala Harris e Joe Biden”. Ecco perché lo ha fatto proviene da Il fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump alla guida di un camion della spazzatura: “In onore di Kamala Harris e Joe Biden”. Ecco perché lo ha fatto Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Come vi sembra il mio? Questoè indie Joe“. Da vero showman,ha sfruttato il passo falso di Joesui “fan di” facendosi immortalare nella cabina di undelle immondizie “Make Amerika Great Again” che lo aspettava in un aeroporto nel Wisconsin e rispondendo alle domande dei giornalisti. La polemica è iniziata nel fine settimana quando al comizio dial Madison Square Garden un comico ha definito Porto Rico “un’isola di”, mettendo sulla difensiva la campagna repubblicana.” L'articolodi un: “Indie Joe”.lo haproviene da IlQuotidiano.

