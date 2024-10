Gaeta.it - Cerveteri scossa da scritte antisemite: appello di Italia Viva per un cambiamento culturale

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, una cittadina da sempre ritenuta accogliente, si è trovata improvvisamente al centro di un controverso episodio di antisemitismo. Le recenti, apparse su un bar nel cuore della città, hanno scatenato una reazione forte da parte della comunità e delle istituzioni locali. Questo atto vile ha messo in evidenza una realtà che non può essere sottovalutata e ha sollevato interrogativi sulla necessità di un’educazione alla tolleranza e al rispetto delle diversità. L’episodio che ha scosso la città In un giorno come tanti, i cittadini dihanno scoperto con rabbia e indignazione delleaffisse sul portone di un bar nel centro. Questo gesto ha colpito non solo chi frequenta il locale, ma l’intera comunità, riaccendendo l’attenzione su un problema che, purtroppo, sembra essere tornato alla ribalta.