Arrestato a Genova un giovane operaio del Bangladesh accusato di terrorismo: condannato a tre anni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Faysal Rahaman, un operaio di 23 anni originario del Bangladesh e residente a Genova, è stato condannato per aver aderito a un'organizzazione terroristica. L'indagine condotta dalla Digos lo ha collocato al centro di attività legate alla Tehrik-i-Taliban Pakistan , un gruppo affiliato ai talebani afghani. Le autorità sono intervenute dopo aver ricevuto informazioni sui suoi comportamenti sospetti e sulle sue aspirazioni di partecipare ad atti di terrorismo. Le motivazioni della sentenza Secondo quanto riportato dai giudici, Rahaman ha espresso "plena disponibilità" a sostenere le finalità evulsive dell'organizzazione terroristica, fino ad arrivare a dichiarare il proprio assenso al martirio. La sentenza lo ha condannato a tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione in un rito abbreviato.

