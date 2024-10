Adci Awards 2024, gli spot migliori sono palermitani: Just Maria trionfa agli oscar della pubblicità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Con un oro, un premio speciale, tre argenti e un bronzo Just Maria vince agli Adci Awards 2024, il più importante riconoscimento italiano per la pubblicità, di solito appannaggio di agenzie e case di produzione milanesi. La video company palermitana si consacra tra le protagoniste del mondo della Palermotoday.it - Adci Awards 2024, gli spot migliori sono palermitani: Just Maria trionfa agli oscar della pubblicità Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Con un oro, un premio speciale, tre argenti e un bronzovince, il più importante riconoscimento italiano per la, di solito appannaggio di agenzie e case di produzione milanesi. La video company palermitana si consacra tra le protagoniste del mondo

Just Maria trionfa agli oscar della pubblicità, i migliori spot d’Italia sono siciliani

(mondopalermo.it)

Costa Crociere nominata Best company agli Adci Awards dedicati all’eccellenza creativa

(travelquotidiano.com)

E' l'iniziativa legata al festival di Sanremo 2024 che ha permesso a Costa Crociere di ottenere il titolo di Best company agli Adci Awards 2024 ...

(wired.it)

(engage.it)

