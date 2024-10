Ilfattoquotidiano.it - “Tre euro in più lordi al mese? È un’elemosina”, a Milano la protesta dei pensionati: “Non possiamo neanche permetterci visite mediche”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Il governo mi aumenta la pensione minima di 3? Per me è”. La signora Antonia vive con la pensione minima. di 611,77al. “Mi aumenterà di 3cioè 2,23 nette. Non mi bastano per comprare il pane per un giorno, ma glielo porterei a Roma alla Meloni”. E così questa mattina è scesa in piazza San Babila ainsieme a centinaia dida tutta la Lombardia per manifestare contro una legge di bilancio definita “inadeguata ad affrontare le priorità delle persone”. Una mobilitazione organizzata dallo Spi Cgil in diverse piazze italiane. Ma come si vive con la pensione minima in Lombardia? “Se vogliamo una visita medica dobbiamo pagarla dal privato perché le liste d’attesa sono lunghe. Ma con la minima nonpermettercelo” racconta un’altra pensionata.