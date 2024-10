Taormina WinExpo e Wine & jazz di DivinExperiences, la Fondazione Albatros protagonista (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Fondazione I.T.S. Academy Albatros ha partecipato a due importanti eventi enogastronomici svoltisi nei giorni scorsi a Taormina (Messina) e Riposto (Catania). Il primo appuntamento, che si è protratto per tre giorni, è stato il Taormina Winexpo, dove è stato presente uno stand della Fondazione Messinatoday.it - Taormina WinExpo e Wine & jazz di DivinExperiences, la Fondazione Albatros protagonista Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) LaI.T.S. Academyha partecipato a due importanti eventi enogastronomici svoltisi nei giorni scorsi a(Messina) e Riposto (Catania). Il primo appuntamento, che si è protratto per tre giorni, è stato il, dove è stato presente uno stand della

Al via Taormina WinExpo: un nuovo evento dedicato al vino e alla cucina siciliana

La prima edizione di Taormina WinExpo porta nel centro storico della città un ricco programma di degustazioni, masterclass e cene stellate, dedicato al vino siciliano e all'enogastronomia d'eccellenza ...

Taormina WinExpo: tre giorni di sapori e tradizioni tra vino e alta cucina

Taormina ospita la prima edizione di WinExpo, dal 25 al 27 ottobre. Un evento dedicato a vino, alta cucina e tradizioni mediterranee, con degustazioni, masterclass e chef stellati in location suggesti ...

Taormina WinExpo, la I edizione all’insegna dell’enogastronomia del Mediterraneo

Teatro della manifestazione, organizzata da Sicily Event, con numerosi partner e con il patrocinio del Comune di Taormina, con l’Assessorato al ... Ore 18:00/19:00: Panel Beer & Wine presso area Talk ...

Chef & Wine : metti una sera a cena con Accursio Craparo

