Sostenibilità ciclisti in calo | Percorsi per le bici accidentati La manutenzione è scarsa

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Modena non è una città a misura di. Lo afferma la Fiab dopo una rilevazione che risale a fine settembre e che ha censito 3127 cittadini transitare incletta in 14 punti nevralgici della viabilità cittàdina. L’indagine avviene da oltre un decennio sempre negli stessi punti, alla stessa ora (7.30-8.45) del terzo martedì di settembre per avere una serie di dati confrontabili. "I nostri numeri ci raccontano che rispetto a settembre 2023 abbiamo avuto uncomplessivo di oltre 400 passaggi (-12,4%) – si legge in una nota – simile a quello già registrato tra il 2022 e 2023, un trend che ci porta a rilevare meno passaggi anche del biennio Covid e che sembra certificare una sensibile disaffezione a questo mezzo di spostamento".