Milan Fonseca | Mi aspettavo di accumulare qualche punto in più

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della sconfitta per 2-0 subita contro il Napoli. Analisi della Partita Un'analisi di questa sfida. Troppi giocatori assenti?"Penso che coloro che hanno giocato si siano espressi bene. Non cerco scuse; ho fiducia in tutti i calciatori. Oggi l'hanno dimostrato. Possiamo dire che ci mancano giocatori fondamentali, ma non so se con loro avremmo ottenuto risultati migliori rispetto a oggi, perché chi è sceso in campo ha fatto bene." Bilancio della Stagione Un primo bilancio."Mi aspettavo di accumulare qualche punto in più. Non pensavo ci sarebbe stata tanta difficoltà nel cambiare stile di gioco, anche se questo cambiamento comincia a manifestarsi. Il Napoli ha realizzato due gol con due occasioni.

PRESS CONFERENCE - Milan, Fonseca: "Non sono soddisfatto, ma vedo una crescita, Leao sta lottando per tornare nella squadra"

MILANO - Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "I calciatori che hanno giocato han ...

Milan, Fonseca fa chiarezza su Leao: l’ha detto in conferenza

Al termine del match tra Milan e Napoli, in cui i rossoneri sono usciti sconfitti per 2 a 0, Fonseca è intervenuto in conferenza stampa.

Milan, Fonseca: "Nessuno ha mai vinto o perso lo Scudetto dopo 9 giornate. Leao? Non devo pregare i giocatori"

Si ferma il Milan. I rossoneri perdono 2-0 contro il Napoli a San Siro e scivolano a -11 dagli azzurri primi in classifica, pur con una partita in meno per il rinvio.

Milan, Fonseca: "Addio scudetto? Nessuno lo ha mai vinto o perso in nove partite"

Il tecnico portoghese: "La differenza l'hanno fatta le occasioni sfruttate da loro e fallite da noi: in questo dobbiamo migliorare" ...