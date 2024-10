L'Atalanta pensa (ancora) a Berardi: tentativo per gennaio, c'è l'ok del giocatore (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C`è stata un`offerta nel 2022, poi una chiamata nel 2023, un pensiero dopo l`infortunio di Scamacca ad agosto nel 2024, e adesso, a fine anno, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C`è stata un`offerta nel 2022, poi una chiamata nel 2023, un pensiero dopo l`infortunio di Scamacca ad agosto nel 2024, e adesso, a fine anno,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Casa, indagine SoloAffitti: metà inquilini lascia abitazione senza aver pagato l’affitto; Inondazioni a Valencia, 64 morti, le strade come fiumi: arriva l'esercito. Aumentano i dispersi - Aggiornamento del 30 Ottobre delle ore 13:59; L'alluvione a Valencia, il ponte strappato via dalla piena: la forza impressionante; Valencia, cosa è successo? La tempesta più forte del secolo, l'allerta in ritardo e l'ordine di rimanere in ca; L’incontro di pugilato più famoso di sempre; I sogni di Asya cancellati a 19 anni da un tumore; Leggi >>>

Inverno 2024, neve in arrivo? L'allerta degli scienziati: ondate di freddo sull'Europa, ecco dove e le raccomandazioni

(msn.com)

Con l’avvicinarsi dell’inverno, la possibilità di un ritorno di nevicate intense e temperature rigide in Europa è ...

Salmonella e listeria, salumi e hambuger a rischio. I lotti richiamati e l'avviso del Ministero della Salute

(msn.com)

Sono tre i lotti di hamburger dell'azienda Fileni bio che sono stati richiamati per la possibile presenza del batterio della salmonella e ...

“La spesa militare esplode a 32 miliardi”.

(ilfattoquotidiano.it)

L'aumento medio è stato più marcato negli ultimi cinque anni, con il salto maggiore proprio tra il 2024 e il 2025 ...

Sara Centelleghe, la notte di Badhan: la droga, l'appuntamento con l'amica e il sequestro di marijuana

(leggo.it)

Video Atalanta pensa Video Atalanta pensa

Emergono nuovi dettagli sul caso del Bergamasco. Sullo sfondo, uno scambio di droga - hashis per cocaina - finito in tragedia. Protagonista Jashan Deep Badhan, 19enne arrestato con l’accusa ...