L’Arezzo cade a Carpi, rigore sbagliato e prestazione sottotono condannano gli amaranto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Arezzo torna a mani vuote dalla trasferta di Carpi, dopo una prestazione che, soprattutto nel secondo tempo, è apparsa nettamente al di sotto del livello mostrato nelle recenti gare. La partita inizia con un primo tempo combattuto e interessante, anche se non spettacolare. Al 10?, il Carpi passa in vantaggio grazie a Puletto, che si accentra e calcia da fuori area, superando Trombini. La reazione delL’Arezzo non tarda: al 15? Mawuli pareggia, finalizzando con un preciso destro un’azione avviata da Renzi, che difende palla e serve un assist perfetto. Il pareggio rinvigorisce gli uomini di Troise, che da quel momento aumentano l’intensità, cercando di ribaltare il risultato come accaduto nella recente vittoria contro la SPAL. L’occasione per passare in vantaggio arriva al 45?, quando Gucci viene atterrato in area e l’arbitro assegna un rigore. Lortica.it - L’Arezzo cade a Carpi, rigore sbagliato e prestazione sottotono condannano gli amaranto Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)torna a mani vuote dalla trasferta di, dopo unache, soprattutto nel secondo tempo, è apparsa nettamente al di sotto del livello mostrato nelle recenti gare. La partita inizia con un primo tempo combattuto e interessante, anche se non spettacolare. Al 10?, ilpassa in vantaggio grazie a Puletto, che si accentra e calcia da fuori area, superando Trombini. La reazione delnon tarda: al 15? Mawuli pareggia, finalizzando con un preciso destro un’azione avviata da Renzi, che difende palla e serve un assist perfetto. Il pareggio rinvigorisce gli uomini di Troise, che da quel momento aumentano l’intensità, cercando di ribaltare il risultato come accaduto nella recente vittoria contro la SPAL. L’occasione per passare in vantaggio arriva al 45?, quando Gucci viene atterrato in area e l’arbitro assegna un

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Carpi-Arezzo 2-1, finisce la serie positiva in trasferta; Serie C, i finali: pari Vicenza, cade l’Arezzo a Carpi. Vis Pesaro e Pergo corsare; Serie C girone B 11° turno: Torres ed Arezzo fanno la voce grossa, pari a reti bianche del Campobasso; Serie C, pari Lucchese. Pontedera si illude ma cade; Serie C Girone B: corsa dell’Entella interrotta, col Carpi termina 1-1. Legnago sconfitto 1 a 0 dall’Arezzo. La classifica aggiornata; A.C. Carpi - Calcio - Serie C - Girone B - Emilia-Romagna - Stagione 2024/2025 - Scheda squadra; Leggi >>>

Carpi-Arezzo 2-1, finisce la serie positiva in trasferta

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Carpi-Arezzo: diretta live e risultato in tempo reale

(calciomagazine.net)

Diretta Carpi-Arezzo di Martedì 29 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ...

Serie C - La diretta di Carpi-Arezzo 0-0

(today.it)

PREPARTITA ° - l'Arezzo gioca a Carpi per l'ottava volta nella storia. Il bilancio conta un successo amaranto, 2 pareggi e 4 vittorie dei padroni di casa ° - l'unico colpaccio dell'Arezzo è ...

Arezzo, il campionato non si ferma. Trasferta a Carpi per sgranare la classifica

(today.it)

Turno infrasettimanale per gli amaranto (ore 20.45). Gli emiliani vivono un periodo negativo ma in casa sono imbattuti. Troise con Gucci centravanti e la possibilità di allungare il passo ...