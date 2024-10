"L'Altra Italia" è già finita (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si chiude il breve esperimento del programma di approfondimento che la Rai ha deciso di mettere in prime time sul secondo canale al giovedì Ilgiornale.it - "L'Altra Italia" è già finita Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si chiude il breve esperimento del programma di approfondimento che la Rai ha deciso di mettere in prime time sul secondo canale al giovedì

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "L'Altra Italia" è già finita; Rai, chiude “L'Altra Italia” di Antonino Monteleone dopo gli ascolti flop. «Ora riflessioni per una nuova tras; “L’altra Italia”, su Rai 2, dopo due puntate ancora non c’è; Rai, allarme rosso per Antonino Monteleone: numeri da flop per 'L'altra Italia'. Cosa rischia; Il programma di Antonino Monteleone è un caso, con L'altra Italia Rai2 sprofonda all'1% di share; "L'altra Italia", da stasera in tv il nuovo programma con Antonino Monteleone: le anticipazioni; Leggi >>>

La Rai chiude “L’Altra Italia”, il flop targato Monteleone

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Rai 2 chiude “L’Altra Italia”: il flop di Antonino Monteleone e il futuro dei talk politici

(ecodelcinema.com)

La Rai interrompe "L'Altra Italia" di Antonino Monteleone dopo ascolti deludenti, con soli 276.000 spettatori e un 1,8% di share, avviando riflessioni su un possibile nuovo formato per il futuro.

L’Altra Italia chiude: giovedì va in onda l’ultima puntata

(tvblog.it)

L'Altra Italia, il programma di Rai 2 condotto da Antonino Monteleone, si fermerà alla quinta puntata. Il comunicato Rai ...

La Rai si arrende agli ascolti e ferma 'L'Altra Italia'

(ansa.it)

Alla fine la Rai si arrende agli ascolti flop de L'Altra Italia, talk politico condotto dall'ex Iena Antonino Monteleone che ha catalizzato poco l'attenzione del pubblico, attivo sulle nuove piattafor ...