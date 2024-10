La Uefa risponde al Real Madrid: «Si sono mostrati per quello che sono, non meritano spiegazioni» (Relevo) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Real Madrid non ha partecipato alla premiazione per il Pallone d’oro dopo aver appreso che nessuno dei suoi calciatori, nemmeno il favorito Vinicius Jr, lo avrebbe vinto. A trionfare infatti è stato Rodri. Il club ha inoltre espresso pesanti accuse nei confronti della Uefa e del presidente Ceferin. La risposta della Uefa al Real Madrid Il messaggio trasmesso dal Real non è stato condiviso dalla Uefa, soprattutto perché sono gli ultimi vincitori della Champions League, competizione organizzata proprio dall’organo presieduto da Ceferin. «quello che hanno detto «La Uefa non ci rispetta» le parole del club e fatto, spiega perfettamente chi sono loro» spiega a Relevo un portavoce della Uefa. «Non meritano alcun commento da parte nostra». Relevo continua: L’antipatia tra il Real Madrid e la Uefa o, per essere più precisi, tra Florentino Pérez e Ceferin, va avanti da tempo. Ilnapolista.it - La Uefa risponde al Real Madrid: «Si sono mostrati per quello che sono, non meritano spiegazioni» (Relevo) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilnon ha partecipato alla premiazione per il Pallone d’oro dopo aver appreso che nessuno dei suoi calciatori, nemmeno il favorito Vinicius Jr, lo avrebbe vinto. A trionfare infatti è stato Rodri. Il club ha inoltre espresso pesanti accuse nei confronti dellae del presidente Ceferin. La risposta dellaalIl messaggio trasmesso dalnon è stato condiviso dalla, soprattutto perchégli ultimi vincitori della Champions League, competizione organizzata proprio dall’organo presieduto da Ceferin. «che hanno detto «Lanon ci rispetta» le parole del club e fatto, spiega perfettamente chiloro» spiega aun portavoce della. «Nonalcun commento da parte nostra».continua: L’antipatia tra ile lao, per essere più precisi, tra Florentino Pérez e Ceferin, va avanti da tempo.

