Finito l’amore Checco Zalone liquida la compagna pure sul lavoro. Licenziata in tronco dalla sua Mlz, pagandole 30 mila euro (6 mensilità) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Poche settimane prima dell’inizio estate, quando il sito Dagospia ha svelato la separazione fra Checco Zalone e la sua compagna Mariangela Eboli, ha messo fine anche alla collaborazione professionale con la madre delle figlie Gaia e Greta. E l’ha Licenziata revocandole l’incarico di amministratore unico della società Mlz che organizza i suoi spettacoli, dandole 30 mila euro come indennità di mancato preavviso. E mamma Antonietta ha votato per cacciare la nuora dalla società di Checco La rottura professionale è avvenuta convocando l’assemblea ordinaria della Mlz che è posseduta al 95% da Checco Zalone (suo vero nome Luca Pasquale Medici) e al 5% dalla mamma Antonietta Capobianco (classe 1951). Sia Checco che la mamma erano presenti in assemblea. Il verbale della società indica invece che «risulta assente l’amministratore unico Sig. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Poche settimane prima dell’inizio estate, quando il sito Dagospia ha svelato la separazione frae la suaMariangela Eboli, ha messo fine anche alla collaborazione professionale con la madre delle figlie Gaia e Greta. E l’harevocandole l’incarico di amministratore unico della società Mlz che organizza i suoi spettacoli, dandole 30come indennità di mancato preavviso. E mamma Antonietta ha votato per cacciare la nuorasocietà diLa rottura professionale è avvenuta convocando l’assemblea ordinaria della Mlz che è posseduta al 95% da(suo vero nome Luca Pasquale Medici) e al 5%mamma Antonietta Capobianco (classe 1951). Siache la mamma erano presenti in assemblea. Il verbale della società indica invece che «risulta assente l’amministratore unico Sig.

Checco Zalone single dopo 18 anni d'amore: la spesa al supermercato e la pizza col fratello

Una lunga storia d'amore si arena e ci si ritrova improvvisamente single a 47 anni. È proprio quello che sta vivendo Checco Zalone: l'attore comico, dopo 18 anni d'amore, si è separato dalla ...

checco zalone dice addio a mariangela eboli?

Mariangela Eboli e Checco Zalone stanno insieme dal 2005 e hanno due figlie: Gaia e Greta, rispettivamente di 11 e 7 anni. La compagna gli è stata accanto per tantissimo tempo, aiutandolo anche ...

Checco Zalone torna in tv: ecco quando andrà in onda "Amore + Iva"

Ci siamo. Checco Zalone sta per sbarcare in prima serata su Canale 5 con il suo nuovo spettacolo teatrale, Amore + Iva. Così, dopo aver fatto il tutto esaurito nei teatri italiani, l’attore ...

“Amore + Iva”: l’irriverenza di Checco Zalone all’Arena di Verona“Amore + Iva”: l’irriverenza di Checco Zalone all’Arena di Verona

