Chi è Francesco Mango il giovane marito di Viola Valentino | Si sono bisessuale

Archiviata la storia d'amore con il collega Riccardo Fogli, Viola Valentino si è sposata una seconda volta. Nel 2013 inizia una relazione con Francesco Mango e i due giungono a nozze il 27 ottobre 2022, dopo ben nove anni dal loro primo incontro. Francesco Mango è nato il 29 marzo 1983 a Roma ed è un promoter italiano. Nel suo lavoro si occupa di musica, è infatti produttore di alcuni album della moglie, ma è anche modello e conduttore. Tra i due, c'è una grande differenza di età: la cantante italiana ha 74 anni, mentre lui ne ha 40. La coppia ha parlato però apertamente della propria relazione, esprimendo più volte la propria ammirazione reciproca. Il loro amore è andato dunque oltre i pregiudizi e il parlare della gente. Francesco Mango è un percettore del Reddito di Cittadinanza, dettaglio che ha fatto discutere non poco i telespettatori da casa.

Chi è Francesco Mango, marito di Viola Valentino/ “Lei mi protegge, siamo sempre in evoluzione…”

Chi è Francesco Mango, marito di Viola Valentino: ex modello e promoter di professione, è legato alla cantante da oltre dieci anni.

Francesco Mango, marito Viola Valentino: “Dicono che sembra mia mamma”/ Lei: “Per questo mi girano le pal*e!”

Francesco Mango, marito di Viola Valentino: la coppia ospite oggi di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona: “La nostra storia…” ...

Francesco Mango: “Dicono che Viola sembra mia madre” e lei replica: “Per questo mi girano le pal*e!”

Nella puntata odierna de La Volta Buona, è emersa una discussione su un argomento spesso delicato: le relazioni caratterizzate da una significativa ...

