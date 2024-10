Casa, indagine SoloAffitti: metà inquilini lascia abitazione senza aver pagato l’affitto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un inquilino su due lascia l’immobile senza aver pagato l’affitto e la percentuale di chi paga in ritardo, in Italia, è del 62%. Questa la fotografia scattata da un’indagine di SoloAffitti, gruppo che opera da oltre 25 anni nel mercato della protezione della rendita immobiliare, abbinando ai 30.000 contratti di locazione conclusi ogni Casa, indagine SoloAffitti: metà inquilini lascia abitazione senza aver pagato l’affitto L'Identità. Lidentita.it - Casa, indagine SoloAffitti: metà inquilini lascia abitazione senza aver pagato l’affitto Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un inquilino su duel’immobilee la percentuale di chi paga in ritardo, in Italia, è del 62%. Questa la fotografia scattata da un’di, gruppo che opera da oltre 25 anni nel mercato della protezione della rendita immobiliare, abbinando ai 30.000 contratti di locazione conclusi ogniL'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Casa, indagine SoloAffitti: metà inquilini lascia abitazione senza aver pagato l’affitto; Leggi >>>

Furti in casa, per la metà degli italiani è la paura più grande: l'allarme sicurezza e i consigli per proteggersi

(ilmessaggero.it)

La paura più grande, il furto in casa. La sicurezza domestica è sempre più una priorità per gli italiani: il 48,0% degli italiani dichiara infatti che il reato che ha più timore di subire è ...

Furti in casa, per la metà degli italiani è la paura più grande: l'allarme sicurezza e i consigli per proteggersi

(ilmessaggero.it)

Avere un dispositivo di protezione che difende singole parti della casa non è più sufficiente, e il 64,7% della popolazione è convinto che sia necessario avere un sistema d’allarme fatto di ...

Furti in casa, per la metà degli italiani è la paura più grande: l'allarme sicurezza e i consigli per protegge

(headtopics.com)

La paura più grande, il furto in casa. La sicurezza domestica è sempre più... La paura più grande, il furto in casa. La sicurezza domestica è sempre più una priorità per gli italiani: il 48,0% degli ...

Grazie a questo trucco, comprerai casa in Italia a metà prezzo

(esquire.com)

Video Casa indagine Video Casa indagine

Per comprare casa in Italia ci sono molti modi semplici e immediati: spargere la voce che la si cerca, chiedere a colleghi o amici, andare dritti in un'agenzia immobiliare che tratta il quartiere ...