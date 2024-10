Apertura del 34° anno accademico dell’Università degli Anziani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domani, giovedì 31 ottobre alle 15, nella Sala Consiliare del Municipio è prevista l'Apertura dell'anno accademico dell'Università degli Anziani di Parma, con sede in Via Bizzozero 19/a.L’Università degli Anziani è un’associazione di volontari costituita da Università degli Studi, il Comune Parmatoday.it - Apertura del 34° anno accademico dell’Università degli Anziani Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domani, giovedì 31 ottobre alle 15, nella Sala Consiliare del Municipio è prevista l'dell'dell'Universitàdi Parma, con sede in Via Bizzozero 19/a.L’Universitàè un’associazione di volontari costituita da UniversitàStudi, il Comune

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cava de' Tirreni, rimanere attivi a ogni età: un nuovo anno accademico all'Università della Terza Età; Nuovo anno accademico all'Università di Siena: corsi, scadenze ed esenzioni; Graduatorie GPS 2024: 64 FAQ del Ministero: compilazione domanda, servizi, punteggi aggiuntivi; Napoli, metropolitana Linea 7: ecco il metrò degli studenti; Donne, scienza e tecnologia: a Monza 29 borse di studio nel nome di Giulia Cecchettin; Il Conservatorio di Sassari inaugura il nuovo anno accademico con Thärichen e Franck al Teatro Comunale; Leggi >>>

Si è aperto l’anno accademico 2024/2025 dell’Accademia SantaGiulia

(giornaledibrescia.it)

L’artista Grazia Varisco era ospite d’onore: durante la mattinata sono stati annunciati anche i quattro nuovi master ...

Cerimonia d'apertura per l'Anno accademico 2024-2025 dell'Unitre di Savigliano

(cuneodice.it)

Partenza per l'Anno accademico 2024/2025 dell'Università delle Tre Età di Savigliano, Marene e Monasterolo. La cerimonia di apertura è in programma per venerdì 4 ottobre, alle 16, presso il Centro ...

A Torino inaugurato anno accademico degli Istituti dell'Esercito

(ansa.it)

A Palazzo dell'Arsenale di Torino, sede della Scuola Ufficiali dell'Esercito, è stato inaugurato l'anno accademico degli Istituti di Formazione dell'Esercito. Alla cerimonia erano presenti la ...

Inaugurazione dell’anno accademico 2024/25 al Conservatorio Pollini di Padova

(nordest24.it)

PADOVA – Sabato 26 ottobre, alle ore 20.30, si inaugurerà l’anno accademico 2024/25 del Conservatorio ... L’inaugurazione ufficiale avrà luogo alle 19.00, seguita dalla cerimonia di apertura presso ...