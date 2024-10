Lanazione.it - Amina Muaddi, la stilista che si è fatta da sola. La sua partnership con l’istituto Marangoni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – Le scarpe sono la sua passione, da sempre. Da quando da bambina rubava quelle della mamma per girare per casa fino ad oggi che è una delle designer di calzature più famosa e apprezzata al mondo., padre giordano e mamma rumena, 36 anni, è una cittadina del mondo che ha fatto tutto da, con coraggio e tenacia, e che ora raccoglie i frutti della sua visione e dei suoi sacrifici. Cosmopolita vive a Parigi ma lavora in Italia, sulla Riviera del Brenta, dove la scarpa è un fatto di cultura coltivata nei secoli e di bellezza timeless. Bella, minuta, delicata e molto simpaticaè una persona diretta e schietta e ieri a Firenze ha conquistato gli studenti delcon la sua forza di volontà e la gioia di vivere. Un esempio di forza e resilienza.