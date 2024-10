Al confine tra Bulgaria e Turchia, dove la Ue respinge i migranti con i bastoni e i cani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sempre più numerose le denunce di violenze da parte delle guardie bulgare (finanziate dalla Ue) contro migranti e attivisti. Al confine tra Bulgaria e Turchia, dove la Ue respinge i migranti con i bastoni e i cani InsideOver. It.insideover.com - Al confine tra Bulgaria e Turchia, dove la Ue respinge i migranti con i bastoni e i cani Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sempre più numerose le denunce di violenze da parte delle guardie bulgare (finanziate dalla Ue) controe attivisti. Altrala Uecon ie iInsideOver.

Aumentano gli abusi e le violenze contro gli attivisti e le persone in movimento in Bulgaria

La denuncia delle due organizzazioni che operano su una delle frontiere più violente, quella tra Bulgaria e Turchia. Proprio di questo, a partire dalle testimonianze dirette delle persone che la ...

Si trovavano in Bulgaria per prestare aiuto ai migranti sulla rotta dei Balcani e anche per documentare le violenze e gli atti contrari alla dignità umana ...

Missing People: storie di attraversamento del confine turco-bulgaro

Il confine tra Turchia e Bulgaria è uno dei principali ingressi di terra verso ... Hanno partecipato: Diana Dimova e Hamid Koshiar, operatrici di Mission Wings; Ihab Al Rawi, fondatore di Consolidated ...

