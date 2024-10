Agropoli, aveva rubato abbigliamento griffato: fermato 38enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella mattinata del 27 ottobre u.s., a Brienza (PZ), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto ad un controllo stradale di un 38enne georgiano accertando che lo stesso era gravato da un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa, su richiesta di questa Procura, nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania perché indagato per “furto aggravato”. Il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito delle indagini svolte dalla Stazione Carabinieri di Santa Maria di Castellabate (SA) e originate dalla denuncia del proprietario di un’attività commerciale di Agropoli (SA) in relazione al furto subito, a febbraio scorso, di capi di abbigliamento griffati di importante valore commerciale. Zon.it - Agropoli, aveva rubato abbigliamento griffato: fermato 38enne Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella mattinata del 27 ottobre u.s., a Brienza (PZ), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto ad un controllo stradale di ungeorgiano accertando che lo stesso era gravato da un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa, su richiesta di questa Procura, nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania perché indagato per “furto aggravato”. Il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito delle indagini svolte dalla Stazione Carabinieri di Santa Maria di Castellabate (SA) e originate dalla denuncia del proprietario di un’attività commerciale di(SA) in relazione al furto subito, a febbraio scorso, di capi digriffati di importante valore commerciale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Agropoli, aveva rubato abbigliamento griffato in un’attività commerciale: arrestato in Basilicata 38enne georgiano; Furto di vestiti ad Agropoli, arrestato 38enne; Ospedale di Agropoli: sindaci insieme per il potenziamento; Aveva rubato abbigliamento griffato, arrestato; Anteprima News, puntata del 30 ottobre 2024. Giornali, notizie, almanacco, oroscopo, meteo. Ospite Pasquale Sorrentino, consigliere con delega al turismo; Agropoli, aveva rubato abbigliamento griffato: fermato 38enne; Leggi >>>

Agropoli, aveva rubato abbigliamento griffato in un’attività commerciale: arrestato in Basilicata 38enne georgiano

(infocilento.it)

Nella mattinata del 27 ottobre u.s., a Brienza (PZ), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto ad un controllo stradale di un 38enne georgiano accertando che lo stesso era gravato da un’ordi ...

La ragazza di 14 anni, scomparsa stamattina, è stata trovata sana e salva

(ilvescovado.it)

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli nella serata del 21 ottobre, hanno arrestato un 36enne di Castellabate (SA), per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Fa caldo ma indossa giubbotto, lo aveva rubato

(msn.com)

L'uomo è stato denunciato per ricettazione dopo che i militari dell'Arma hanno poi scoperto che tutti ... asportati poco prima da un negozio di abbigliamento. I giubbotti sono stati poi ...

Agropoli. Sgombero coatto in Piazza della Mercanzia: sanzionato titolare locale

(vocedistrada.it)

che saranno quantificate dal direttore dell’Agropoli Cilento Servizi. «Il rispetto delle regole per noi è al primo posto. Faccio un plauso agli agenti della Polizia Locale per aver ripristinato il ...