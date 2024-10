Oasport.it - WTA Jiujiang, Martina Trevisan vince facilmente con Wushuang Zheng e va al secondo turno

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Inizia con il piede giusto il torneo diper. Una vittoria comoda comoda per la tennista toscana nel primosul cemento cinese, con la wild cardche si arrende in nemmeno 90 minuti con il punteggio di 6-1 6-2, evidenziando la differenza tecnica tra le due.non ci mette molto a far andare la prima frazione dalla sua parte. Approfittando delle tante, troppe seconde della sua avversaria, si procura e concretizza una palla break in apertura. Qualche problemino nel quarto game, quando deve salvare una palla del controbreak, ma l’azzurra si salva per poi allargare il margine subito dopo al termine di un gioco da 22 punti, per poi chiudere il set.