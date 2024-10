.com - ‘Votate Trump’, la star Nfl e lo spot in campo: Bosa nella bufera

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le elezioni americane inNfl con unospeciale per Donald Trump. A poco più di una settimana dal voto del 5 novembre, a fare notizia è Nick: ladella difesa dei San Francisco 49ers, dopo la vittoria per 30-24 contro i Dallas Cowboys, ha invaso l’intervista dei compagni di squadra Brock Purdy e George Kittle, quarterback e tight end dei californiani.si è presentato per qualche secondo con un cappello ‘Maga – Make American Great Again’, lo slogan di Trump., 27 anni, non ha mai nascosto le sue simpatie per l’ex presidente e candidato repubblicano che sfida alle urne Kamala Harris. “Bene,con un messaggio”, ha provato a glissare Melissak, la giornalista della Nbc impegnata nelle interviste.