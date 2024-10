Violento con la moglie perchè troppo occidentale: 33enne a processo (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarebbero ragioni culturali, legate ad antiche tradizioni tribali originarie del loro paese, il motivo per cui un 33enne originario del Kosovo è finito a processo per maltrattamenti nei confronti della moglie. L'uomo è stato condannato oggi 29 ottobre ad 1 anno e 9 mesi di reclusione, con la Trevisotoday.it - Violento con la moglie perchè troppo occidentale: 33enne a processo Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarebbero ragioni culturali, legate ad antiche tradizioni tribali originarie del loro paese, il motivo per cui unoriginario del Kosovo è finito aper maltrattamenti nei confronti della. L'uomo è stato condannato oggi 29 ottobre ad 1 anno e 9 mesi di reclusione, con la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:con laperchèoccidentale: 33enne a processo; Tentato omicidio con un coltello e maltrattamenti: rimpatriato perchépericoloso; Brad Pitt, perché 4 figli (su 6) hanno rinunciato al cognome del padre? «Bevevae ci picchiava», i racc; Braccialetto elettronico ai due coniugilitigiosi; Ana Cristina Duarte Correia, uccisa davanti ai tre figli dal marito. «Anni di maltrattamenti»; "occidentali". Maltrattamenti choc allae alla figlia, padre padrone condannato; Leggi >>>

Maltratta e svilisce la moglie per otto anni: “Diceva che ero incapace e mi comandava”

(torino.repubblica.it)

Alla sbarra un imprenditore torinese per le violenze psicologiche sulla moglie: “Si era proposto di aiutarmi e poi è diventato sempre più ...

Marito violento, dopo l’aggressione alla moglie era andato a fare la doccia

(ilmessaggero.it)

Lui resta ai domiciliari, a due chilometri dalla casa dove ha aggredito la moglie davanti ai figli minori ... ha detto che potevano anche andarsene perché era stata una normale discussione ...

Denuncia il vicino violento che maltratta moglie e figli. Lui la minaccia per mesi: «Ritira tutto o finisci male. E dammi i soldi per l'avvocato»

(ilgazzettino.it)

TREVISO – Non immaginava che aiutare un’altra donna, vittima di un marito violento, trascinasse anche lei in un “incubo”. Già, perché per quattro mesi una ...

Marito violento picchia moglie e figli per più di dieci anni: arrestato 47enne

(quicosenza.it)

CUTRO (KR) – Ha maltrattato per più di dieci anni moglie e figli. É l’accusa che viene contestata ad un 47enne residente a Cutro, nel Crotonese, arrestato dai carabinieri, che sono ...