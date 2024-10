Ilrestodelcarlino.it - Via ai lavori per il trasferimento, gli studenti della Malaspina andranno all’ex Banca d’Italia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ascoli, 29 ottobre 2024 – Dopo anni di attesa ci sono importanti novità per glidel centro storico di Ascoli e per i loro genitori. L’immobile dell’exin corso Mazzini diventerà presto sede scolastica temporanea e potrà accogliere glidi infanzia e primariascuola. Ieri mattina, infatti, sono stati consegnati ialla ditta incaricata e al termine delle opere la struttura aprirà le porte agli alunni che saranno trasferiti per permettere l’esecuzione del programmato intervento di adeguamento sismico. Dall’ordinanza del 2018, che ammetteva latra i beneficiari dei fondi sisma, erano via via maturate diverse ipotesi. Nelle ultime settimane c’è stata però l’accelerazione decisiva.