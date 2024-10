Trump attacca Michelle Obama al comizio di Atlanta (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ex presidente americano Donald Trump attacca l’ex first lady Michelle Obama durante un comizio ad Atlanta. Trump definisce Obama “cattiva”. Trump attacca Michelle Obama L’ex presidente americano Donald Trump ha attaccato l’ex first lady Michelle Obama durante un comizio ad Atlanta. Trump ha definito Obama “cattiva” dopo che quest’ultima aveva lanciato attacchi all’ex presidente mentre Periodicodaily.com - Trump attacca Michelle Obama al comizio di Atlanta Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ex presidente americano Donaldl’ex first ladydurante unaddefinisce“cattiva”.L’ex presidente americano Donaldhato l’ex first ladydurante unadha definito“cattiva” dopo che quest’ultima aveva lanciato attacchi all’ex presidente mentre

