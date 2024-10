Tentato omicidio a Reggio Emilia, accoltellato a 23 anni per spartirsi lo spaccio di droga: due arresti (Di martedì 29 ottobre 2024) Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Sono stati arrestati e accusati di Tentato omicidio i due presunti responsabili dell’accoltellamento ai danni di un 23enne tunisino – ora fuori pericolo di vita – avvenuto dieci giorni fa in piazzale Marconi, davanti alla stazione di Reggio Emilia. Si tratta di Ismail Messaoud, 23 anni e del 27enne Najmeddine Gaddour, entrambi tunisini e residenti a Piacenza dove sono stati fermati giovedì scorso. Ieri sono comparsi davanti al giudice del tribunale piacentino che ha convalidato l’arresto e disposto il carcere. L’operazione è stata illustrata stamattina in una conferenza stampa negli uffici della questura reggiana alla presenza del questore Giuseppe Maggese. I fatti risalgono alla serata di sabato 19 ottobre. Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio a Reggio Emilia, accoltellato a 23 anni per spartirsi lo spaccio di droga: due arresti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Sono stati arrestati e accusati dii due presunti responsabili dell’accoltellamento ai ddi un 23enne tunisino – ora fuori pericolo di vita – avvenuto dieci giorni fa in piazzale Marconi, davanti alla stazione di. Si tratta di Ismail Messaoud, 23e del 27enne Najmeddine Gaddour, entrambi tunisini e residenti a Piacenza dove sono stati fermati giovedì scorso. Ieri sono comparsi davanti al giudice del tribunale piacentino che ha convalidato l’arresto e disposto il carcere. L’operazione è stata illustrata stamattina in una conferenza stampa negli uffici della questura reggiana alla presenza del questore Giuseppe Maggese. I fatti risalgono alla serata di sabato 19 ottobre.

