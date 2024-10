Tapiro d’oro a Mancini dopo l’esonero dell’Arabia Saudita: «Buonuscita milionaria? Tutte bugie» – VIDEO (Di martedì 29 ottobre 2024) Roberto Mancini dopo l’esonero dalla nazionale dell’Arabia Saudita ha ricevuto il Tapiro d’oro: ecco le parole dell’ex ct dell’Italia Roberto Mancini ha ricevuto il Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli a Striscia la Notizia. L’ex ct dell’Italia lo ha ricevuto per l’esonero dalla nazionale dell’Arabia Saudita. Di seguito un estratto delle sue parole che Calcionews24.com - Tapiro d’oro a Mancini dopo l’esonero dell’Arabia Saudita: «Buonuscita milionaria? Tutte bugie» – VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Robertodalla nazionaleha ricevuto il: ecco le parole dell’ex ct dell’Italia Robertoha ricevuto ilda parte di Valerio Staffelli a Striscia la Notizia. L’ex ct dell’Italia lo ha ricevuto perdalla nazionale. Di seguito un estratto delle sue parole che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:d’oro a, il tecnico: “Sono dispiaciuto. Tutte bugie le voci su…”;d'oro a Robertocon il botta e risposta sui soldi guadagnati in Arabia;"vince" ild'oro e non chiude a un ritorno in Nazionale: "Nella vita non si sa mai"; Aild’Oro per l’addio all’Arabia Saudita: l’ex c.t. sorride e svela un retroscena; 'd'oro' per Roberto: "Tornare ct dell'Italia? Nella vita non si sa mai"; Addio Arabia Saudita,d'oro a: "Buonuscita milionaria? Bugie. Tornare in Nazionale? Non si sa mai"; Leggi >>>

Roberto Mancini, arriva il Tapiro di Striscia: "Io di nuovo ct dell'Italia? Non si sa mai"

(msn.com)

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Roberto Mancini, che ha concluso l'esperienza in Arabia Saudita (era commissario tecnico della na ...

Tapiro d'oro a Roberto Mancini con il botta e risposta sui soldi guadagnati in Arabia

(msn.com)

Ha vissuto giorni e momenti migliori. Di lui se ne continua a parlare tanto. A volte per il ruolo di testimonial delle Marche, recentemente per ...

Tapiro d’oro a Roberto Mancini: “Una bugia la buonuscita milionaria”

(msn.com)

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Roberto Mancini, esonerato dalla funzione di commissario ...

Addio Arabia Saudita, Tapiro d'oro a Mancini: "Buonuscita milionaria? Bugie. Tornare in Nazionale? Non si sa mai"

(msn.com)

Dispiacere e malcontento da ambo le parti: `Ma nessuna buonuscita milionaria`. Roberto Mancini racconta l`addio all`Arabia Saudita. Tapiro ...