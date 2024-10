Tagli agli organici ATA e non solo: si discute anche su chi deve cambiare i pannolini. SPECIALE con Mileto (Gilda-Sinatas). LIVE Martedì 29 ottobre alle 14:30 (Di martedì 29 ottobre 2024) I Tagli agli organici ATA in Legge di Bilancio e l'orientamento ARAN sulla pulizia e lavaggio delle parti intime degli alunni e cambio del pannolino sono al centro dell'approfondimento giornalistico di Orizzonte Scuola TV. L'articolo Tagli agli organici ATA e non solo: si discute anche su chi deve cambiare i pannolini. SPECIALE con Mileto (Gilda-Sinatas). LIVE Martedì 29 ottobre alle 14:30 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 29 ottobre 2024) IATA in Legge di Bilancio e l'orientamento ARAN sulla pulizia e lavaggio delle parti intime degli alunni e cambio del pannolino sono al centro dell'approfondimento giornalistico di Orizzonte Scuola TV. L'articoloATA e non: sisu chicon).2914:30 .

