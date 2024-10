Lanazione.it - San Giuliano Terme : avvio assistenza attraversamenti scolastici

(Di martedì 29 ottobre 2024) San, 28 ottobre 2024 - Ha preso il via, oggi, l'attività diall'attraversamento scolastico, realizzata grazie a una convenzione tra il Comune di Sane alcune realtà del terzo settore. L'iniziativa, a seguito dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse promossa lo scorso 20 agosto, mira a garantire supporto agli alunni nell'attraversamento stradale durante gli orari di entrata e uscita dalle scuole. Il progetto è stato curato dalla Polizia Municipale in collaborazione con la Pubblicadi Pisa, la Misericordia del Lungomonte Pisano, la Croce Rossa Comitato di SanODV Pontasserchio ed è attivo presso le scuole primarie di Metato, Pappiana, Asciano, Mezzana e presso la secondaria di primo grado di Pontasserchio.