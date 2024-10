Regionali Liguria parla la moglie di Marco Bucci | Aveva già deciso di candidarsi quando Giorgia Meloni lo chiamò

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) È nato ai tempi dell’università l’amore tra Laura Sansebastiano e, sindaco di Genova e neoeletto presidente della Regione. In un’intervista al Corriere della Sera, ladel neo governatore ligure hato di come ha conosciuto il marito e di come ha vissuto questi mesi di campagna elettorale. «Un mesetto fa ha detto a me e ai figli che c’erano sondaggi che lo davano vincente. Noi eravamo scettici, ma luigiàdi. E poi c’è stata la telefonata della», racconta Laura Sansebastiano. Ed è stata proprio la premier a convincerlo a farsi avanti? «Lei glielo ha chiesto – continua ladel neo governatore – ma è stata molto rispettosa. “Decidi tu”, gli ha detto. E ill’ha apprezzato tantissimo. E ha sciolto la riserva».