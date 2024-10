Regionali Liguria, Gasparri: “Tracollo grillino, partirono per la rivoluzione ora litigano per 300mila euro” (Di martedì 29 ottobre 2024) “Sapevamo che il Ponente era migliore del resto della Liguria”. Così Maurizio Gasparri, entrando al vertice di maggioranza presso il Ministero della Giustizia, commentando l’esito delle elezioni in Liguria. “Dopo l’assalto giudiziario, in parte pretestuoso con intercettazioni a strascico, dopo faziosità varie, il centrodestra ha vinto. Mi pare un risultato molto importante”, dichiara ancora il capogruppo al Senato di Forza Italia. Sui risultati dei partiti commenta: “Vedere il Tracollo del movimento grillino, nella città da cui Grillo è partito, tra insulti e livori intorno a 300mila euro. partirono per la rivoluzione, litigano per 300mila euro di compensi“. Lapresse.it - Regionali Liguria, Gasparri: “Tracollo grillino, partirono per la rivoluzione ora litigano per 300mila euro” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “Sapevamo che il Ponente era migliore del resto della”. Così Maurizio, entrando al vertice di maggioranza presso il Ministero della Giustizia, commentando l’esito delle elezioni in. “Dopo l’assalto giudiziario, in parte pretestuoso con intercettazioni a strascico, dopo faziosità varie, il centrodestra ha vinto. Mi pare un risultato molto importante”, dichiara ancora il capogruppo al Senato di Forza Italia. Sui risultati dei partiti commenta: “Vedere ildel movimento, nella città da cui Grillo è partito, tra insulti e livori intorno aper laperdi compensi“.

