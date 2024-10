Professore di liceo arrestato mentre condivide video pedopornografici: sul pc trovati centinaia di file (Di martedì 29 ottobre 2024) La polizia postale ha arrestato un Professore di informatica di un liceo di Livorno con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Il 56enne è stato individuato e fermato dagli agenti in flagranza di reato, mentre condivideva con altri utenti video realizzati con lo sfruttamento di minorenni. Su pc e telefoni trovati centinaia di file. Fanpage.it - Professore di liceo arrestato mentre condivide video pedopornografici: sul pc trovati centinaia di file Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La polizia postale haundi informatica di undi Livorno con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Il 56enne è stato individuato e fermato dagli agenti in flagranza di reato,va con altri utentirealizzati con lo sfruttamento di minorenni. Su pc e telefonidi

Professore di 56 anni arrestato in flagranza di reato per pedopornografia: «600 video di sesso con minori nel pc»

Un professore in informatica di un liceo di Livorno è stato arrestato dalla polizia postale in flagranza di reato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico.

Una brutta scoperta quella fatta dagli investigatori del centro operativo della polizia postale della Toscana: un docente è stato arrestato dopo essere stato rintracciato l'uomo nell'ambito di un'indagine.

Le indagini della Polizia LIVORNO - E' stato arrestato in flagranza di reato mentre condivideva con altri utenti del web materiale pedopornografico

Per questo un 56enne livornese è stato arrestato dalla polizia flagranza di reato. Per intervenire, gli investigatori hanno atteso che l'uomo fosse solo in casa, sorprendendolo mentre diffondeva materiale.