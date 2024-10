Perché per il Milan l’ipotesi del nuovo stadio a San Donato Milanese è più concreta di un secondo San Siro (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo scorso 22 ottobre l'ipotesi di un secondo stadio a San Siro per Milan e Inter è stata apprezzata dalla politica nazionale, ma per la società rossonera la priorità resta San Donato Milanese. Felice Raimondo, avvocato esperto di diritto civile e sportivo, spiega a Fanpage.it Perché per il Diavolo il progetto fuori città, ad oggi, resta il più concreto. Fanpage.it - Perché per il Milan l’ipotesi del nuovo stadio a San Donato Milanese è più concreta di un secondo San Siro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo scorso 22 ottobre l'ipotesi di una Sanpere Inter è stata apprezzata dalla politica nazionale, ma per la società rossonera la priorità resta Sanese. Felice Raimondo, avvocato esperto di diritto civile e sportivo, spiega a Fanpage.itper il Diavolo il progetto fuori città, ad oggi, resta il più concreto.

Perché per il Milan l’ipotesi del nuovo stadio a San Donato Milanese è più concreta di un secondo San Siro

Intervistato da Fanpage.it, l'avvocato esperto di diritto civile e diritto sportivo Felice Raimondo spiega perché, ad oggi, la costruzione di un impianto a San Donato Milanese resta il progetto ...

Perché Milan-Napoli sarà in chiaro in TV ma non per tutti: chi potrà vederla gratis

Il big match Milan-Napoli sarà trasmesso gratuitamente da DAZN per circa 2 milioni di utenti senza abbonamento ...

Perché il Milan è furioso per il rinvio del match contro il Bologna?

Perché Milano è più generosa di Roma

