Amica.it - Parsons Dance a Milano con “Balance of Power”: inno alla fantasia e alla vita

(Di martedì 29 ottobre 2024) (askanews) –torna ad affascinare le platee italiane con la sua danza vibrante e radiosa che è un. Il nuovo tour Balance of Power arriva al TAM Teatro Arcimboldi– il primo e il 2 novembre 2024 – con la partecipazione straordinaria di Elena D’Amario, esempio di un sogno realizzato (anche) negli Usa per un’italiana che sognava la danza. Davidinnamorato dell’Italia Davidsi dice più innamorato che mai dell’Italia: «La mia prima volta fu nell’89 e fu subito amore a prima vista. L’Italia ha cambiato la mia, mi ha dato potere ed energia», afferma. Al centro del programma 2024 per la prima volta in Europa due nuove produzioni: Juke e The Shape of Us. D’Amario interpreta quest’ultimo e l’assolo The Balance of Power che dà il titolo al tour.